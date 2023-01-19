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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Yeni konut kampanyalarıyla fiyatlar daha da yükseldi

Konut piyasası kıpır kıpır… Halkın geleneksek yatım aracı olan konut ve arsa piyasası kış ayları olmasına rağmen olağanüstü hareket halinde… Enflasyonun kovaladığı, mevduatın ittiği, dolar ve altının sıkıştırdığı lira; kendine yatırım yapacağı ev, araba ve satın alacağı beyaz eşya arayışında…

İstanbul’da ortalama konut fiyatı 3,2 milyon TL‘yi aştı. Konut fiyatları bir yılda %174 tırmandı. Yetmezmiş gibi yeni konut kampanyalarıyla durduk yerde fiyatlar daha da yükseltildi. İstanbul’da 5 milyona kadar konut alımında %0.69 faizli krediyi duyanlar, milyonluk etiketi, milyona çıkarıverdi.


Şeref Oğuz’un yazısı

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