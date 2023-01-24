Şeref Oğuz: Yakında 500’lük banknotlar göreceğiz

Günümüzün konusu enflasyon… Zira nereye gitsek karşımıza çıkıyor. Adeta bütün yolları kesmiş gibi… Ücretler artıyor ama bu artışlar fiyatlara yetişemiyor. 100, 200 liralık banknotlar; anlamını yitirdi. 20 lira; 14,69 TL’lik 1 metrobüs yolculuğuna indi. Yakında 500’lük banknotlar göreceğiz.

TÜİK, her yılın ocak ayında sepeti günceller. Bazı maddeleri çıkarır, bazılarını ekler. Bazılarının da sepetteki ağırlığını değiştirir. Ancak yapabilecekleri sınırlı… Zira enflasyon artık baraj, sepet dinlemiyor.

Şeref Oğuz’un yazısı