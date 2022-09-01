Şeref Oğuz: Tüketicilerin borçlanarak tüketmesi büyüme balonu oluşturdu

Enflasyonun yüksek seyri sebebiyle tüketicilerin gaza basması, ekonomide büyüme balonu oluşturdu. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekteki %7,5’lik büyümenin ardından 2’nci çeyrekte de %7,6 oranında büyüme gösterdi. Özeti şudur ki büyüme; harcamalarla (payı %22,5) oluşmuş…

Nitelikli büyüme, tüketimden ziyade refah üreten, emeğin katısı, ihracatın desteği ve yatırımların gücüyle oluşur. Oysa bizdeki büyüme; emeğin aldığı payın düşük, tarımın gerilediği bir kompozisyon arz ediyor. Fiyatlardaki artış eğiliminin devam edeceğinden korkan, borçlanarak dahi olsa tüketmiş.

Şeref Oğuz’un yazısı