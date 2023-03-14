Şeref Oğuz: SVB’nin iflasının etkileri, 2008’e kıyasla sınırlı kalabilir

Teknoloji ve inovasyon odaklı girişimcilerin gözbebeği Silikon Vadisi Bankasının (SVB) sarsılması, New York merkezli Signature Bank‘ın da adeta suyunu çıkardı. SVB, cuma günü, müşterilerinin birkaç saat içinde milyarlarca doları hesaplarından çekmesi sonrası iflas etmişti.

Son 10 yılda hızla büyüyen ve operasyonlarının çoğu ABD’de olan bankanın, 8500’den fazla çalışanı bulunuyor. SVB’nin batışını getiren portföy çeşitlendirememesi, faiz oranlarının artması, start-up’ların nakit ihtiyaçları ve “batıyor” dedikoduları oldu.

SVB’nin iflası ve Signature Bank’a kayyum atanması, 2008’deki ABD finansal krizini hatırlatıyor. Benzer şekilde, 2008 krizinde büyük bankalar iflas etmiş, finansal piyasalarda çöküş yaşanmış ve dünya genelinde ekonomiler etkilenmişti. Ancak, bu olayların etkisi 2008 krizine kıyasla daha sınırlı kalabilir.

Şeref Oğuz’un yazısı