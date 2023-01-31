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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Seçimin ardından heterodoks politikalardan çıkacağız

Seçimlere dair çok konuştuk. İhtimalleri, beklentileri dile getirdik. Şimdi seçim sonrasına odaklanma zamanı; sandıklar açıldığında, belirsizliği atlatmış olacağız. En azından umut bu yönde… İçerisinde bulunduğumuz seçim ekonomisi ortamı, kazanan kim olursa olsun, tedbir alınmasını zorunlu kılacak.

Görünen odur ki, hükümet yetkililerinin beyanları aksine; sandığın ardından Heterodoks politikalardan çıkacağız. Tamamen veya kısmen Ortodoks (genel kabul görmüş) ekonomi politikasına geçiş yapacağız. Zira ekonominin maceradan ziyade, halka güven veren politikalara ihtiyacı var.


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