Şeref Oğuz: Seçimin ardından heterodoks politikalardan çıkacağız

Seçimlere dair çok konuştuk. İhtimalleri, beklentileri dile getirdik. Şimdi seçim sonrasına odaklanma zamanı; sandıklar açıldığında, belirsizliği atlatmış olacağız. En azından umut bu yönde… İçerisinde bulunduğumuz seçim ekonomisi ortamı, kazanan kim olursa olsun, tedbir alınmasını zorunlu kılacak.

Görünen odur ki, hükümet yetkililerinin beyanları aksine; sandığın ardından Heterodoks politikalardan çıkacağız. Tamamen veya kısmen Ortodoks (genel kabul görmüş) ekonomi politikasına geçiş yapacağız. Zira ekonominin maceradan ziyade, halka güven veren politikalara ihtiyacı var.

Şeref Oğuz’un yazısı