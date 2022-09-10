Şeref Oğuz: Metaverse’ün sektörler üzerindeki potansiyelini iyi kavramak gerekli

İş dünyasının omurgasını ekonominin kasları ayakta tuttuğu gibi… Dönüşümün dramatik olacağı savunulan Yeni Nesil Ekonominin kasları da kuvvetini teknolojiden alacağa benziyor… Burada bahsi geçen teknolojiden kasıt, son dönemde dillerden düşmeyen Metaverse’ü oluşturacak teknolojilerinin bütünüdür. Bu yüzden Metaverse’ün sektörler üzerindeki potansiyelini iyi kavramak gerekli…

İnternet ilk çıktığında, bütün şirketler web sitesi açmaya başlamışlardı. Web sitesi aracılığıyla servis ve ürün satışları başladığında, bu bir yarış haline döndü ve aynı zamanda bütün şirketler burada yerlerini alıp ürün ve hizmetlerinin dokunduğu jeografik bölgeyi genişlettiler. Benzer bir şekilde Metaverse de aslında internetin yeni yüzü diyebiliriz. Tek fark; biraz daha hislere hitap eden bir internet şekli olması… Şimdi de şirketlerin web sitesi yerine “Voxel Alan satın alımları” adına yatırımlarda bulunacakları, “kaçırılmaması gereken” öngörüler arasında.

Şeref Oğuz’un yazısı