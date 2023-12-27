Şeref Oğuz: Kurun 30’un üzerine çıkması ne anlama gelir?

Girdi maliyetlerinin artması, fiyat artışları, yükselen enflasyon anlamına gelir. Cebimizdeki delik büyür. İthalatın faturası tırmanır, kriz algısı oluşur. Kur geçişkenliği ile dolar gider her etiketin üstüne yerleşir. İthalata mahkûm sektörler zora girer. Kısaca ihracatçı dışında kimseye yaramaz. Hatta onlara bile…

Merkez bu durumda ne yapacak?

Merkez dolaşımdaki parayı çekmeye çalışırken bir yanda da tüketimin kısılması yönünde adımlar atıyor. Peki, yetiyor mu? Gündemimizde para hareketleri varken yetmediğini görüyoruz. Üstelik ne gibi sonuç vereceğini bilmediğimiz TL depo ihaleleriyle piyasadaki likiditeyi azaltma girişiminin, bir yandan çil çil banknot basma süreciyle çelişkisini merak edenler hayli fazla.

Şeref Oğuz’un yazısı