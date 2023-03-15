Şeref Oğuz: Kârını alan yabancı kaçıyor

Merkez boş durmadı politika faizini %8,5’lere çekti. Ekonomide büyüme adına atılan bu adımlar, içeride 3 haneli enflasyon üretince baz etkisinden medet umar hale geldik. Seçimin ardından kim kazanırsa kazansın, belli ki enflasyonla mücadele adına büyüme frenine basacak.

Sanayiyi destekleyen genişlemeci adımlar yerini sıkı para politikasına bıraktığında ne olacak? Uzağa bakmaya gerek yok. Borsada sanayi şirketlerinde yabancıların yaptıkları satışa bakmak yeterli… Yabancılar sanayi sektöründe; 2018’de 758 milyon $, 2019’da 548 milyon $, 2020’de 2,5 milyar $, 2021’de 610 milyon $, 2022’de 3,5 milyar $ ve 2023’ün ilk 2 ayında 126,4 milyon $ satış yaptı.

Şeref Oğuz’un yazısı