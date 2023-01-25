Şeref Oğuz: Hizmet sektörüyle katma değeri yüksek ekonomiler arasına sıçrayamayız

Kamu yatırımlarından en çok payı alması beklenen alan; 211,9 milyar TL ile ulaşım olarak öne çıkıyor. İkinci en büyük pay ise 138,1 milyar TL ile diğer hizmetler kategorisine ayrılmış durumda.

Bu yıl tarımda 49,9 milyar, madencilikte 78,9 milyar, imalatta 4,2 milyar, enerjide 47 milyar, turizmde 1,3 milyar, konutta 2,9 milyar, eğitimde 67,6 milyar, sağlıkta ise 41,1 milyar TL kamu sabit sermaye yatırımı yapılması planlanıyor.

Hizmet ederek kürenin katma değeri yüksek ekonomileri arasına sıçrama yaşayamayız. Hizmete katma değer kattığımızda ancak bir sözümüz olabilir. Gelen turistin bıraktığı paranın bir anlamı olur. Burada içi boşaltılmış tabakları yıkamak yerine kültürel zenginliklerimizi dünyaya duyurmuş oluruz.

Şeref Oğuz’un yazısı