Şeref Oğuz: FED’in faiz artırması Türkiye’yi nasıl etkiler?

Fed Başkanı Powell, Jackson Hole Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada faiz artışlarının ekonomi için ‘acı verici’ olabileceği uyarısını yaptı, riskleri belirtti. Yüksek faiz döneminin bir süre daha devam edebileceğini ekleyerek; “tarih, para politikasında erken gevşemenin risklerine karşı uyarıyor” dedi.

Bu süreçte piyasadan dolar çekilmesi, bulunmasını zorlaştıracak ve tüm para birimleri karşısında değer kazanacak.

Fed daha derin sıkıntıları göğüslenmemek için tercihini faizden yana kullanıyor. Maliyeti de hane halkına yıkıyor. Bu sadece ABD’de değil, tüm ülkelerde benzer etkiyi doğuracak. Biz mi? Onlar 10 birim yük çekerken biz 80-170 birim ağırlık üstleneceğiz.

…

Euro paritesini değiştirir AB ekonomisini zayıflatır. Türkiye ihracatına parite kaynaklı ek yük getirir. Dünya ticaretini göreceli yavaşlatır. Vatandaşa etkisi; dolarizasyonu güçlendirir, doları olanı abat eder dolar borcu olanı berbat eder.

Şeref Oğuz’un yazısı