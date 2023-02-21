Şeref Oğuz: Faiz yüzde 8’e indiğinde ne olur?

PPK (Para Politikası Kurulu) ise, Merkez’in sesidir. Düzenli toplanır. Stratejileri belirler. Liramızın iç ve dış değerini koruma tedbirleri geliştirir. İşte bu kurul perşembe günü bir araya gelecek. Ve yeni bir faiz kararı alacak. Beklenti faizin düşmesi yönünde.

Yüzde 9 olan politika faizi %8’e indiğinde ne olur? Normalde bir ülkede faiz oranlarının değişmesi para birimlerine de etki eder. Faiz oranlarındaki düşüş; beklenen ve istenen bir şeydir, Faiz oranlarının düşmesi, genellikle ekonomik büyümeyi ve yatırımı teşvik etmek için kullanılan bir araçtır.

Gelin görün ki, bizdeki faiz düşüşü sadece düşüş olarak kalacak. Çünkü piyasa faizi %20-30 bandında hareket ediyor. O halde akla, daha önce defalarca sorduğumuz soru geliyor; eğer bu faiz indirimi piyasadaki faizleri indiremiyorsa, kuru tahrik etmenin, KKM maliyetini arttırmanın ne gereği var?

Şeref Oğuz’un yazısı