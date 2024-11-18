Şeref Oğuz: Etik kodları üretilmez ve denetlenmezse dünya, dijital tiranlıkla yönetilir hale gelecek

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Eğer etik kodları üretilmez ve evrensel boyutta denetlenmezse dünya, dijital tiranlıkla yönetilir hale gelecektir. Tüm verileri elinde tutan, devletlerüstü hale gelmiş şirketler, kendi çıkarları uğruna, tüm insanların zihinleriyle besledikleri bu “devasa veri” ile tek dünya devleti, kader tayincisi(!) olabilecek.

Yapay zekayı, sırtına tüm bilgileri yükleyerek bindiğimiz eşeğe benzetiyorum. Eğer yuları sen tutarsan, ahir’e gidersin. Yani bir sonraki hedefine… Ama yuları eşeğe bırakırsan, ahır’a gideceksin. Zira tiranlar tartışmaz, kural koyar ve onun çizdiği kaderin dışına çıkamaz, seçeneklerin de elinden alınır.

Şeref Oğuz’un yazısı