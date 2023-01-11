Şeref Oğuz: Enflasyondan kaçan lira, borsa sığınmacısı

Gündemimizde liralaşma eğilimi var. Politika faizi %9 ve enflasyon %64,27. Peki, yatırımcı cephesinden durum nedir? “Mevduat faizi kaç olursa liranızı bankaya yatırırsınız?” Bu soruyu sosyal medyada kullanıcılara sordum. Cevap; ağırlıklı olarak; “enflasyonun üzerinde bir getiri olursa…”

Haklı olarak ana beklenti; enflasyondan korunmak… Zira giyimden gıdaya, elektrikten doğalgaza bütün ürün ve hizmetlerin fiyatı artıyor. Faiz, geleceğe yönelik sözleşmedir ve geçmiş enflasyon baz alınmaz. Ancak gel gör ki ortada güvenilecek yönetim olmadığından bugünün enflasyonu baz alınıyor.

Arkasından enflasyon kovalayan lira tasarrufu; nereye aktıysa, orayı bir düzeye çıkardı ve işlevsiz kıldı. 2022’de altın; güldürmedi, kur sabit tutuldu, araba bitti, emlak uçtu gitti. Kripto paralar kötü sürpriz yaptı ve lira tasarrufu için borsa; “tek çıkar yol” haline geldi. 4 milyon kişi burada şansını deniyor.

Sorun şu ki hissen düşüyor diye aptalca şeyler yapacaksan, hisse senedi alma. 100 bin liralık evini, 80 bin dolara düşünce satıyor musun? Fiyat hareketlerinden etkileniyorsan borsadan uzak dur. Duygusal ve psikolojik durumu bu iniş çıkışları kaldıramayan; gelmesin. Gelip pişman olmasın.

Şeref Oğuz’un yazısı