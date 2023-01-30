Şeref Oğuz: Ekonomi yönetimi, otomobili de işe yarar yatırım aracı haline getirdi

Merkez Bankası da dahil, ekonomi yönetimi bir süredir Lira’nın dümenini bıraktılar.

Hal böyle olunca vatandaş, kendi parasının dümenine geçmek zorunda kaldı. Zorundaydı zira arkasından enflasyon koşuyor, hayat pahalılığı liranın gücünü eritiyordu. Dolara hücum dedik ama doğru değildi. Aslında liradan kaçış vardı. Sadece dövize mi? Konuta, borsaya, emtiaya doğru kaçış…

Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu iklimde, doğru adresten ziyade sığınılacak liman hedeflenir. Galeride oto tükenmişti. Şimdi kur; ithalata çok uygun, Çin de otomobil ihracatında aşırı iştahlı… Faizi tek haneye gömerek lira mevduatını cezalandıran ekonomi yönetimi, otomobili de “işe yarar yatırım aracı” haline getiriverdi.