Şeref Oğuz: Dolarda beklentiyi yukarı taşıyan ne?

Dolar senaryoları yeniden gündemde… Zira dolar kuru kıpırdamaksızın hareketsiz yatarken “fırtına öncesi sessizlik” yorumları türedi.

Yabancılar dolar üstüne dolar değerlendirmeleri yapıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan raporlardan biri de buna işaret ediyordu. Birleşik Krallık merkezli yatırım bankacılık kuruluşu Standard Chartered‘ın beklentilerine göre, Türkiye’de seçimin sonucunda dolar/TL’yi; ortodoks politikalardan dönüş yaşanması halinde 20 TL öngördü.

Türk Lirası, mevcut politikaların devamı halinde ise 36 TL seviyesine çıkabileceğini öngörmüşler.

Beklentiyi yukarı taşıyan etken ne?

Yüksek enflasyon ve doların değerlenmesi yeniden spekülasyonların gündemine oturmuş durumda. Neden sık sık böyle gündemlerle uğraşıyoruz? Paranın rotasını elimizle tutmaya çalışıyoruz da ondan.

Yıllık enflayon %57,68. Dolar 18,87 TL. Enflasyon kadar bir artış bile doları 29 liraya taşıyor. Enflasyon ocak ayında %6,65 oranında artış gösterdi. Ekim ayında aylık artış %3,54, kasım ayına %2,88 ve aralıkta %1,18 olan enflasyonun, ocak ayında aylık bazda %6,65‘e çıkması, üstelik kur yerinden kıpırdamazken gerçekleşmesi, yeniden gözleri bu alana çevirdi.

Üstelik bir de deprem var. Dolar hareketsiz kaldıkça dolar senaryoları da uçuşmaya devam ediyor. Net hata noksan kalemi ile ilerlemek nereye kadar?

Şeref Oğuz’un yazısı