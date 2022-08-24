Şeref Oğuz: Dolar kurunun bulunduğu seviye için dış ve iç güçlerin etkisi nedir?

Dolar kurunun bulunduğu seviye için dış güçlerin etkisi nedir?

Beş maddede dış güçlerin etkisi; 1-FED’in şahin adımları ve enflasyonla mücadelede kararlılığı. 2-Euro/dolar pariterisinin aşağı doğru kaymaya devam etmesi. 3-Rusya Ukrayna savaşı, 4-Çin’den gelen olumsuz veri akışı, 5-Dolar Endeksi’nin yeni rekorlar kırması…

Dolar kurunun bulunduğu seviye için iç güçlerin etkisi nedir?

Beş maddede iç güçlerin etkisi: 1-TCMB, PPK politika faizini 100 baz puan indirerek %13 seviyesine çekti. Geleneksel para politikasından uzaklaşılarak Heteredox para politikasına geçildi. 2-TCMB’nin kararı, enflasyonun dolu dizgin yukarı gittiği bir ortamda gerçekleşiyor. TÜFE 79,6 ve ÜFE 144,61 seviyesinde. 3-Makro verilerde olumsuz seyir. 4-Kredi kuruluşlarının not indirmesi. 5-Türkiye’nin CDS oranının yeniden 800 sınırına dayanması.

Şeref Oğuz’un yazısı