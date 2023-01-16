Şeref Oğuz: Dolar kuru, zıplama gayretinde

Son günlerde dolar kuru, yukarıya doğru fazla kıpır kıpır… Adeta zıplama gayreti içinde… Nitekim serbest piyasada makas, açılmaya başladı. Bankaya bakıyoruz; farklı marjlar, döviz bürolarına bakıyoruz; daha da farklı marjlar. Sahi, neler oluyor? Kuru kıpraştıran bir şeyler mi var? Acaba nedir?

Kamunun hamleleri ile bu kur hareketleri nefeslense de meyil değişmiyor. Bir bakıma bastırıldığı yerden kafasını yukarı çıkarmış, “bana sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam” diye söyleniyor. Kuru zapt etmenin maliyeti artmıştı ama şimdiye dek icat ettiğimiz KKM türü yöntemler de işe yaramamaya başladı.

Şeref Oğuz’un yazısı