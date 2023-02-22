Şeref Oğuz: Depremin enflasyonu ne kadar tırmandıracağını konuşacağız

Enflasyonla mücadele öyle tek başına alınacak bir karar değildir. Bir bütün olarak topyekûn alınması gereken bir karardır. Her türlü zorluğu göğüslemek gerekir. Çünkü artık hanenize hırsız girmiştir.

Kazandığınız her kuruş elinize geçtiği anda azalmaktadır. Siz cebinizde 200 TL var sanırken, markette alım değeri ile karşılaşırsınız. Yani artık bir paranın üzerindeki rakam değeri ve alım değeri olarak iki rakamla muhatapsınızdır.

Türk Ekonomi Modeli olarak adı değiştirilen Heterodoks, ne amaçlandıysa tersi sonuç vermişti. Enflasyondan ziyade büyümeye odaklanılacağı söylendi. Büyüme ise tüketim ve kredi genişlemesiyle sağlanabilmişti.

Zaten enflasyonla mücadele seçim sonrasına bırakılmıştı. Fakat deprem tüm hesapların bir kez daha güncellenmesine yol açtı. Artık seçim sonrası mücadele edilecek enflasyon, ne baz etkisi ne de yaz etkisiyle düşecek gibi değil. Bundan sonra depremin büyümeyi ne kadar aşağı çekeceğini ve enflasyonu ne kadar tırmandıracağını konuşacağız.

Şeref Oğuz’un yazısı