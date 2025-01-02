Şeref Oğuz: Çin ile ABD arasındaki mücadelenin nereye evrileceği belirsiz

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Çin ile ABD arasındaki mücadelenin nereye evrileceği belirsiz, savaş ve çatışmaların hangi yeni oluşumları tetikleyeceği bilinmez. Kaldı ki karmaşada yol alma pratiği olanlar dahi zorlanabilecektir.

İthal klişelerin şirketleri hayatta tutması işe yaramayacaktır.

Dilimize adeta yapışan sürdürülebilirlik, yapay zekâ, inovasyon, çevik şirket, endüstri bilmem kaç sıfır gibi sloganlar, 2025’te adeta hazan yaşayacaktır. Bünyenin doğal yetenekleriyle üretmediği bu ithal klişelerden uzak durulsa iyi olur.

Benim asıl vurgulamak istediğim; 2025’in fetih ruhundan ziyade muhafaza ruhuna daha yatkın olacağıdır. Sonuçta ekonomi sıkıntıda, durgunluk küreyi kaplamış, rekabetin boyutu genişlemiş ve bildik stratejilerin zorlandığı bir yıla girdik. Eski alışkanlıklar ile bu yılda yol almak zor olabilecektir.

Şeref Oğuz’un yazısı