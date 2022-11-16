Şeref Oğuz: Borsada keriz silkeleme ne zaman başlar?

Yılbaşından bu yana hisse bazında %1000’in üzerinde fiyat artışlarının yaşandığı bir borsada sürdürülebilir bir getiriden bahsetmek mümkün değil. Zira fiyat hareketleri aç gözlülüğü tırmandırıyor.

Yeni yüksek getiriler normalmiş gibi hareket edilmeye başlanıyor. Yabancıların da çekilmesi ile borsa adeta bir oyun alanı haline gelmiş durumda. Öyle ki kripto para satıp borsaya gelmek isteyenler yüksek getirinin peşinde koşuyor.

Kısaca yatırımcısı sabırsız, yabancısı iştahsız ve etik dışı oyuncuları ahlaksız bir borsada küçük yatırımcıyı korumaz ve kurumsal şirketleri yüceltip kafasına göre açılanları disipline etmezsek, borsa kavramında yeterince yararlanamayan bir ekonomi olarak kalacağız.

Şeref Oğuz’un yazısı