Şeref Oğuz: Bize deprem bilinci lazım

Depremler belki her şeyi silip süpürür ama insanın umutlarını, sevgisini, dayanışmasını silip süpüremez. Alıp götüremez. Depremde dayanışma gösterdik. Dayanışma örneklerini yapılaşmada da kullanmalıyız.

Unutmayalım ki depremden aldığımız derslerle güçlü binalar inşa edebiliriz. Dayanıklı yapılar oluşturabiliriz. Ancak bir deprem bilincimiz yoksa mükemmel binaların içerisinde bile yıkılacak yerler buluruz.

Mutlaka deprem sırasında insanların nasıl davranacaklarına dair bir eylem planı olmalı. Öngörülemeyen afetlerden; tedbir alarak korunabiliriz.

Şeref Oğuz’un yazısı