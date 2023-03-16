Şeref Oğuz: Bankacılık hisselerindeki satışlar neye işaret?

Banka sektörü hisseleri en likit sektördür. Nakde geçmek isteyenler önce bu sektörlerde satış yapar. Son banka batışları ve müşteri kayıpları; ilgili banka hisselerinde satışları artırınca bu diğer banka hisselerine de yansıdı. Bizim bankacılık sektörü hisseleri son bir haftada %5,17 değer kaybetti.

Bir banka krizi ne tür sonuçlar doğurabilir?

Banka krizleri, ciddi ekonomik etkiler doğurabilir. Bu konuda ilgili merkez bankalarının atacağı adımlar önemli olacak. Eğer merkez bankanız liyakatli ellerde ise, sadece maliyet ödersiniz. Ama değilse, teğet geçmesi gereken krizlerin dahi altında kalabilirsiniz.

Şeref Oğuz’un yazısı