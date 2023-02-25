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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Afet planlamasında teknolojik yetkinliklerimizin artması önemli

Yeni teknolojileri hayatımıza katarak planlamalar yapmalıyız. Afet öncesinde ve sonrasında planlama, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında metaverse teknolojileri de kullanılabilir. Kentsel afet planlamasına akıllık teknolojileri dâhil etmeliyiz. Bunlar ne mi sağlayacak?

Simülasyonla başlayalım; Yeni teknolojilerle, afet senaryolarının simülasyonunu yapabiliriz. Bu sayede, afet öncesi hazırlık sürecinde bunlar belirlenebilir ve afet yönetimi ekipleri, bunlara göre eğitim alabilirler.


Veri toplama ile devam edelim: Afet öncesinde kentlerin 3 boyutlu modelleri oluşturulabilir. Verisel anlamda bölgeye tam hâkimiyet sağlanır. Bu sayede, afet yönetimi ekipleri, afet sonrası hasar tespiti yapmak için gereken verilere daha hızlı ve kolay bir şekilde erişebilirler.

Şeref Oğuz’un yazısı

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