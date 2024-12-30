Şeref Oğuz: Açığın 1 trilyon 931 milyar lira olduğu 2025 bütçesinde gider 14 trilyon 731 milyar lira

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Açığın 1 trilyon 931 milyar lira olduğu 2025 bütçesinde giderlerin 14 trilyon 731 milyar lira olacağı öngörülmüş. Gelirler mi? 12 trilyon 800 milyar lira… Açığın kaynağı, kazandığından fazlasını harcayan kamu, ürettiğinden fazlasını tüketen verimsiz ekonomi, bitmez tükenmez kamu harcama alışkanlığı.

Gönül isterdi ki sıfır tabanlı bütçe yapsaydık ve bu denli açık öngörmeseydik. Üstelik gerçekleşme, yasalaşan rakamdan yüksek olacak. Zira kamu, doludizgin harcıyor. İsrafı engellemek şöyle dursun, kadrolarını genişletiyor, harcama kalemlerini şişiriyor, tasarruf genelgeleri ise koca bir masal oluyor.

Eğer enflasyon düşürülecekse ve halkı ikna edecek isek, kamunun daha mütevazı olması gerekir. Şayet 16 adet saray uçağından 2’sini bırakıp gerisini satarsak… Şayet Diyanet Holding’in devasa araç filosuna yeni arabalar katmazsak… Şayet bizim paramızı har vurup harman savurtmazsak…

Neticede kamunun da enflasyonla mücadele sürecine katıldığını anlayacak ve bizden istenen fedakârlığın karşılığında daha iyi bir yarın umudunu yeşertebileceğiz. Değilse kimse kamuya inanmaz.

Şeref Oğuz’un yazısı