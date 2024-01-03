Şeref Oğuz: 7,5 milyon figüranlı borsa sahnesi

İstanbul borsasının %80’inin sahibi, 15 bin 400 yatırımcı… Geriye kalan %20 ise 7,5 milyon kişinin. Yabancı ise ortalıkta pek görünmüyor. Biz bizeyiz yani… Büyüklerin kuralı koyduğu borsada 10 milyon lira ve üstü portföy sahibi olan 15 bin 371 kişi var ve toplamda 3,2 trilyon liraya hükmediyorlar.

Peki ya küçükler? Onların hükmü, 10 bin liranın altında… Sayıları da 4 milyon 270 bin kişi… Ekonomi Gazetesi yazarı Şebnem Turhan; İstanbul Borsasının %80’ine, yatırımcının binde 2’sinin hükmettiğini detaylandırıyor. Bu da 2024 yılı içinde borsanın ekonomiye katkısı noktasında hesaba katılası bir şey.

Şeref Oğuz’un yazısı