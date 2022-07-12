Serdar Ali Çelikler: Santrfor ve Arda şampiyonluğun anahtarıdır

İsterseniz kendi kendinize bir kadro yazın. Yanlarına kaç gol atabileceklerini yazın. Arda’yı zorlayabilecek tek isim Pelkas çıkacaktır. O nedenle hoca kainat şampiyonun hocası da olsa skor üretmek zorunda olan bir takımda Arda Güler 11 oynar. Santrfor ve Arda şampiyonluğun anahtarıdır.

Serdar Ali Çelikler’in yazısı