Serdar Ali Çelikler: Hocanın da Arda Güler’i muhakkak daha fazla sahaya atması lazım

Orta ikili ligde muhakkak Crespo-Zajc ya da MHY. Arao da alternatif olur. Ön 3’lünün biri kesin Arda Güler diğeri Pedro olursa rakipler için zor bir hücum hattı oluşur. Valencia veya King de 3. isim olur. Geriye bireysel performanslar kalır. Misal 73 dakika neredeyse ekranda görmediğimiz Altay, ilk pozisyonda golü yemedi. İnanılmaz bir ribaund kurtarışı yaptı ve takımını stresten kurtardı. Altay’ın bu artık böyle olması lazım. Takımını tutması lazım. Hocanın da Arda Güler’i muhakkak daha fazla sahaya atması lazım. Bu hafta BAY geçilecek. Serdar Aziz’in de katılımıyla iyi bir çalışma ortamı yakalanacak. Yine de bir hızlı sağ stoper takviyesi eksik parça bırakmayacaktır.

Serdar Ali Çelikler’in yazısı