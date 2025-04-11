Serbest bırakılmıştı: Hayvansever Şevket Yerdeşen'i öldüren Rahmi Yıldız tutuklandı

Köpekleri besleyen Şevket Yerdeşen’i silahla vurarak ‘kasten öldürmekten’ yargılanan Rahmi Yıldız tutuklandı.
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Yerdeşen, yıllardır kedi ve köpekleri beslemesiyle biliniyordu.
Yerdeşen, 23 Mart’ta komşusu Rahmi Yıldız tarafından evinde vuruldu.
Kalbinden vurulan Yerdeşen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat edildi.
Şüpheli, olayın tepki çekmesinin ardından yakalandı ama daha sonra ‘kasten öldürme suçundan’ adli kontrolle serbest bırakıldı.
Yıldız, Yerdeşen hayatını kaybettikten sonra tutuklandı.