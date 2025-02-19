Köpekleri nedeniyle hedef gösterilmişti: Ülker Güleryüz yangında hayatını kaybetti

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, yalnız yaşadığı gecekonduda çıkan yangında ‘Necla teyze’ adıyla bilinen 81 yaşındaki Ülker Güleryüz hayatını kaybetti.

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Güleryüz’ün beslediği köpekler dün Altındağ Belediyesi tarafından toplanmış, yaşlı kadın bu duruma karşı çıkmıştı. Güleryüz’ün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tepki çekmiş, bir grup köpekleri beslediği için kadını hedef göstermişti.

Gültepe Mahallesi 745’inci Sokak’ta akşam saatlerinde Ülker Güleryüz’ün (81) kaldığı gecekonduda henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Güleryüz’ün yangında hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayvanseverler kundaklama ihtimalinin araştırılmasını istedi.

Yangın hakkında inceleme başlatıldı.