‘Seni başkan yaptırmayacağız’ sloganını Önder bulmuş

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen sivil toplum ve insan hakları aktivisti Osman Kavala, HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın Meclis kürsüsünde söylediği “Seni başkan yaptırmayacağız” sloganını Yeşil Sol İstanbul milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder’in bulduğunu söyledi.

Sırrı Süreyya Önder. (Fotoğraf: HDP)

Demirtaş, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde TBMM’deki grup toplantısında sözlerini şöyle tamamlamıştı: “Sayın Recep Tayyip Erdoğan, HDP var oldukça, HDP’liler bu topraklarda nefes aldığı müddetçe sen başkan olamayacaksın. Sayın Recep Tayyip Erdoğan… Seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız.”

Demirtaş’ın bu çıkışı hayli ses getirmiş, HDP’nin kampanyasında da kullanılmıştı. Sloganıysa Osman Kavala’nın bulduğu ileri sürülmüştü. Hatta Kavala’nın bunun bedelini ödediği de iddia edilmişti.

Kavala bugün itibariyle 2004 gündür hapiste

‘Telif hakkı Sırrı Süreyya Önder’e ait’

Cumhuriyet’ten Barış Terkoğlu’na konuşan Kavala, “Bu sloganı siz mi ürettiniz” sorusuna şöyle yanıt verdi:

*Benim o dönem HDP’nin seçim kampanyasına herhangi bir katkım olmadı. Sanırım bu sloganın telif hakkı Sırrı Süreyya Önder’e ait. Bana yakıştırılmasının nedeni, ilk ortaya atılmasından itibaren başkanlık sisteminin demokrasimiz için zararlı olacağını defaten ifade etmiş olmam.

*O sırada bir taraftan İmralı’ya HDP heyetleri giderken Meclis’te de yeni bir anayasa hazırlanması için komisyon çalışmaları yürütülüyor, sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınıyordu. Özgürlükçü anayasa adı altında anayasa çalışmalarına katkıda bulunmaya gayret ediyorduk.

*Bu çalışmaları değersiz hale getiren başkanlık sistemi önerisinin toplumsal mutabakat ile anayasa hazırlanması perspektifini ortadan kaldıracağını, bunun da ülkemiz demokrasisi için büyük bir kayıp olacağını savunduk. Bu adımın yaratacağı siyasi partiler arasındaki ayrışmanın PKK’nın silahlı eylemlere son vermesi ile başlatılan çözüm sürecini de olumsuz etkileyeceği konusunda görüşlerimizi kamuoyu ile de HDP’de diyaloğumuz olan siyasetçilerle de paylaştık.

‘İddia çağrı işlevi gördü’

*Bu konuda benim adım da verilerek İmralı’da yapılan konuşmalar İmralı zabıtlarında yayınlanmıştı. Çözüm süreci büyük kayıplarla sona erince iktidar yanlısı köşe yazarları Demirtaş’ı başkanlık sistemine karşı çıkarak bu sonuca yol açmakla suçladılar; benim ve arkadaşlarımın da bunda sorumluluğu olduğunu iddia ettiler. Seni başkan yaptırmayacağız sloganını icat edenin ben olduğum iddiası, bana karşı da düşman hukukunun uygulanmasına yönelik bir çağrı işlevi gördü.