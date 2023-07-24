Şener Şen, ‘Zengin Mutfağı’ ile yeniden Türkiye turnesinde

Şener Şen, başrolünde olduğu ‘Zengin Mutfağı’ oyunuyla yeniden Türkiye turnesine çıkıyor.

Fotoğraflar: DasDas

Turneye 14 Ağustos’ta başlayacak Zengin Mutfağı, uzun bir aradan sonra Denizli, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana’da seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Oyunda, Cumhuriyet tarihindeki en büyük işçi hareketlerinden biri olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasının konu alınıyor. Evin sadık hizmetlileri gelişen olaylar karşısındaki kayıtsız kalmaz ve toplumdaki değişimden her biri kendi payına düşeni alır.

İlk kez 1978’de İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sahnelenen oyunun hikayesi yıllar geçse de güncelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.

İlk sahnelendikten 40 yıl sonra, 2018’de Şener Şen’in yine ‘Lütfü Usta’ karakteriyle başrolünde yer aldığı Zengin Mutfağı her oyununu kapalı gişe oynuyor.

Vasıf Öngören’in dönemin olaylarını eğlenceli bir biçimde aktardığı oyun, beyazperdeye de uyarlanmıştı.

Etkinlik takvimi