Sendikalar, hükümetin zam teklifini kabul etmedi

Hükümetin memur ve memur emeklisine önerdiği zam teklifi açıklanan resmi enflasyon beklentisinin de altında kalınca sendikaların tepkisini çekti.

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Hükümet, memur ve memur emeklisi için zam teklifini değiştirmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın açıkladığı yeni teklife göre, 2024’ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam önermişti.

Resmi enflasyonun altında

Merkez Bankası (MB) 2024 için enflasyon tahminini yüzde 8,8’den yüzde 33’e yükseltmiş, 2025 sonu tahminininiyse yüzde 15 olarak belirlemişti. Bankanın bu yıl sonu için enflasyon beklentisiyse yüzde 58.

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü çeyrekte yüzde 15, dördüncü çeyrekte yüzde 10 artış istemişti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümet tarafından açıklanan yeni teklifin, kamu çalışanlarının önerilerinin anlaşılmadığın ortaya koyduğunu belirterek, “Teklif gözden geçirilmeli” dedi.

“Refah payı olmadan enflasyonu yenemeyiz”

Memur-Sen, toplantının ardından yayımladığı bildiride refah payı olmadan kamu görevlilerinin enflasyonu yenmesi ve alım gücünü yükseltmesinin mümkün olmadığını aktardı.

Bildiride, “Bunun için kamu işverenine; gerek genele ilişkin başta kira yardımı, bayram ikramiyesi, 8 bin 77 TL seyyanen zammın emeklilere yansıtılması ve diğer tekliflerimizin kabul edilebilir biçimde revize edilmesi, gerek hizmet kollarına ilişkin süreçte somut adımlar atılması, sürecin son dakikaya bırakılmadan hızlı ve verimli bir şekilde sonuçlandırılması çağrısında bulunuyoruz” dendi.

‘Kabul etmek mümkün değil’

Diğer yandan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yeni zam teklifini de kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, piyasayı dikkate alan, çalışanları ve emeklileri insanca yaşayabilecekleri bir ücrete kavuşturacak teklifle toplu sözleşme masasına gelinmesini beklediklerini bildirdi.