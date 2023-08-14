Memura, resmi enflasyon beklentisinin altında zam teklifi

Yedinci dönem kamu toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hükümetin teklifini açıkladı. Teklif edilen oranlar Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerinin altında kaldı.

Fotoğraf: AA

Görüşmelerde yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 dönemindeki mali ve sosyal hakları belirlenecek. Süreçte ikinci toplantı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenleniyor.

Hükümetin teklifi, 2024’ün ilk altı ayı için yüzde 14, ikinci altı ayı için yüzde 9, 2025’in ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ayı içinse yüzde 5. 2023 sonu içinse ‘yüzde 42’yi bulan bir artış’ öngörüldü.

Toplantıdan önce konuşan Işıkhan, hükümetin teklifini şöyle açıkladı:

“2024-2025 toplu sözleşmeleri çerçevesinde kamu işveren heyeti olarak 2024 ilk altı ay için 14, ikinci altı ay için 9, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ayı için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. 2024 Ocak ayında enflasyonu dikkate aldığımızda yüzde 42’yi bulan artış öngörülmüştür. 2024’ün ikinci altı aylık dönemde kümülatif artış yüzde 54’ün üzerinde olacaktır. Temennimiz odur ki, paydaşlar da uzlaşı içinde imzalayalım.”

Resmi enflasyonun altında

Bu durumda, hükümetin 2024 sonu için ön gördüğü toplam maaş zammı yüzde 24,26, 2025 içinse toplam yüzde 11,3 oldu. Merkez Bankası (MB) 2024 için enflasyon tahminini yüzde 8,8’den yüzde 33’e yükseltmiş, 2025 sonu tahminininiyse yüzde 15 olarak belirlemişti. Bankanın bu yıl sonu için enflasyon beklentisiyse yüzde 58.