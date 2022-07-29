Selin vurduğu Bozkurt’ta iş cinayeti: Üzerine vinç devrilen işçi hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde inşaat vincinin devrilmesi sonucu vinç operatörü Ali Nergiz hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden işçi, geçen yıl meydana gelen sel felaketinin ardından başlatılan inşaatta çalışıyordu.
İlçede 11 Ağustos 2021’de meydana gelen selin ardından Merkez Mahallesi Gülsuyu Caddesi’nde yapımı devam eden inşaatta kullanılan vinç devrildi.
Olayda vinç operatörü Ali Nergiz ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Bozkurt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nergiz, burada yaşamını yitirdi.