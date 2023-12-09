Selin Nakıploğlu: Laikliğin ve kamusal eğitim hakkının tahribatı…

Laikliğin ve kamusal eğitim hakkının tahribatı memleketin en temel sorunlarından biri. Ne yazık ki; son yıllarda bu denli az konuşulması, gündem dahi olmaması ise başlı başına bir sorun. Mücadele edenlere katılmak ise içinden geçtiğimiz bu karanlık günlerde çok önemli. Örneğin, 25 Eylül’de yola çıkan Laiklik Meclisi’nin çalışmalarını takip etmek bunlardan biri. Laiklik Meclisi’nin çalışmaları web sitesinden https://laiklikmeclisi.org/ ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Ve pazar günü önemli bir miting var. ‘Laik Eğitim, İnsanca Yaşam, Demokratik Türkiye’ için ikinci kez bir araya geleceğiz. İlki 16 Eylül’de İzmir’de yapılan mitingin ikincisi ise İstanbul’da. Çağırıcı kurumların; Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Alevi Kültür Dernekleri, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Anadolu Alevi Canlar Federasyonu, Demokratik Alevi Dernekleri, Cem Vakfı, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nın olduğu miting; emek ve demokrasi güçlerinin katılımı ile saat 14.00’te Kadıköy iskele meydanında yapılacak.

Pazar günü Kadıköy İskele Meydanı’nda buluşmak üzere.

Selin Nakıpoğlu’nun yazısı