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Yaramazlara biraz batar!

Selim İleri hastaneye kaldırıldı

Edebiyatın usta isimlerinden Selim İleri beyin embolisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Önceki gece düzenlenen ödül gecesinden… Fotoğraf: AA

Yüksek tansiyona bağlı olarak beyninde damar tıkanıklığı oluşan 72 yaşındaki İleri, öğle saatlerinde Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. İleri’nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


İleri önceki gece Can Yayınları’nın kurucusu Erdal Öz’ün anısına her yıl ailesi tarafından verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nü almıştı. Ödülün takdim edilmesinin ardından kendisini kötü hissettiğini söyleyerek törenin düzenlendiği mekandan erken ayrılmıştı.

İleri 5 Mart’ta da beyin embolisi kaynaklı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. 

Erdal Öz Edebiyat Ödülü, Selim İleri’ye

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