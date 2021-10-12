Erdal Öz Edebiyat Ödülü, Selim İleri’ye

Can Yayınları’nın kurucusu Erdal Öz’ün anısına her yıl ailesi tarafından verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülü bu yıl yazar Selim İleri’ye verildi.

Fotoğraf: AA

2008 yılından beri verilen ödülü daha önce, Gülten Akın, Nurdan Gürbilek, İhsan Oktay Anar, Şavkar Altınel, Murathan Mungan, Cemil Kavukçu, Küçük İskender, Orhan Pamuk, Orhan Koçak, Cevat Çapan, Adalet Ağaoğlu ve Latife Tekin almıştı.

Başkanlığını Sibel Irzık’ın üstlendiği seçici kurulda Cemil Kavukçu, Ömer Türkeş, Metin Celal, Nilüfer Kuyaş, Murat Yalçın ve Faruk Duman yer aldı.

Şişli’deki Dada Salon’da gerçekleştirilen törende ödül heykelciğini alan 72 yaşındaki yazar, “Onur verdiniz. Çok teşekkür ederim” dedi.

İleri, Erdal Öz’ü özlediğini dile getiren ve anılarını kaleme aldığı kısa bir mektubu da katılımcılarla paylaştı: “Şimdi burada olsan, seninle çağdaş edebiyatımızı konuşsak, uzun yıllar girmese araya, ‘Odalarda’nın çok hayran olduğum yazarı, benim ‘Kırık Deniz Kabukları’nı yayınlayan dostum özlemle seni anıyorum. Seni, edebiyatımıza katkını, Can Yayınları’nı, beni onurlandıran seçici kurulu esenliyorum. Beni mutlu kıldınız.“

Bu yılki seçici kurul başkanı Sibel Irzık da ödül gerekçesine dair şunları söyledi:”Selim İleri öyküleri, romanları, deneme ve senaryoları, edebiyatımızın geçmişine, bugününe ve tüm alanlarına sunduğu sürekli ve nitelikli katkı ve edebiyat dünyasında oynadığı öncü ve yenilikçi rol nedeniyle ödüle değer görülmüştür. Selim İleri’nin edebiyatımızın geçmişiyle bugünü arasında özel bir köprü işlevi gördüğü söylenebilir. Kendisi okur kitlesinin büyüklüğü ve çeşitliliği de açısından da pek fazla yazara nasip olmayan hak edilmiş bir zenginliğe sahip .”

Törende ayrıca Covid-19 salgını sebebiyle geçen yıl töreni iptal edilen 2020 Erdal Öz Edebiyat Ödülü, Jale Parla’ya takdim edildi.