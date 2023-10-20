Selçuk Bayraktar: Baykar, Gazze’ye 280 milyon lira yardım yapmaya hazır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı ve Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Baykar olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız” dedi.

Görsel: Twitter

Bayraktar, Twitter’dan bir video yayınlayarak İsrail’in Gazze’de ‘savaş suçu işlediğini’ söyledi.

Uluslararası kamuoyunu da ‘harekete geçmeye’ çağıran Bayraktar, Gazze’ye 280 milyon lira (9 milyon 991 bin 800 dolar) yardım yapmaya ‘hazır olduklarını’ söyledi.

Gazze'de insanlık tarihinin en ağır dramlarından biri yaşanıyor.



İsrail, kadın, çocuk demeden masum sivilleri katlediyor.



Hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalayarak savaş suçu işliyor.



Kimliğini soykırımla mücadele etmeye borçlu olanlar, bugün soykırıma başvurarak… pic.twitter.com/6yOv1r5PpB — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 19, 2023

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 1524’ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin saldırılarında 69 Filistinli’nin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail’in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.