Selcan Taşçı: TÜSİAD ile beraber yürüdüğünüz yolları da mı hatırlamıyorsunuz?

Ayıp vallahi.

Vefa sahiden de eski bir İstanbul semtinden ibaret mi?

Boza markası dışında yok mu bir kıymeti?

AK Parti’nin sandıktan tek başına iktidar olarak çıktığı 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından, 5 Kasım 2002 günü, yemeden içmeden AK Parti’ye en büyük ve açık krediyi kim verdi?

“Bu seçimin tek galibi vardır o da Adalet ve Kalkınma Partisi’dir” diyerek, yeni döneme en net selamı çakan sivil toplum kuruluşu TÜSİAD değil miydi!

“AKP’nin ekonomik programının ana hatlarıyla, ülkemizin gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun olduğunu düşünüyorum…”

“AKP, engeli hak etmiyor…”

Bunlar hep TÜSİAD başkanlarının sözleri değil mi?

*

Hadi vefayı unuttunuz…

Beraber yürüdüğünüz yolları da mı hatırlamıyorsunuz?

Selcan Taşçı’nın yazısı