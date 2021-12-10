Seks partisi düzenlemek için kilisenin fonlarından 300 bin avro çalan rahibe üç yıl sekiz ay hapis

İtalya’da, seks partileri için kullanılmak üzere kilisenin fonları ve yapılan bağışlardan 300 bin avro (4 milyon 687 bin lira) çaldığı tespit edilen rahip üç yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: New York Post

Polis, eylül ayında, Prato kentinde yaşayan ve görev yapan Francesco Spagnesi’nin (40) ev arkadaşının Hollanda’dan ‘tecavüz ilacı GHB’ getirttiğine dair ihbar almıştı. İki yıldır Spagnesi ve ev arkadaşının düzenlediği partilere katıldığını söyleyen 200 kişinin ifadesine başvurulmuş ve evde uyuşturucu bulunmuştu. Spagnesi ev hapsine konulmuştu.

Soruşturma başladığında Spagnesi’nin 100 bin avro (156 bin lira) hesabına geçirdiği sanılıyordu ancak sonra bu rakamın daha yüksek olduğu belirlendi.

Evinde eşcinsellerin katıldığı partiler düzenleyen Spagnesi cezaevine yollanırken kiliseden çaldığı 300 bin avroyu iade etmesi de istendi. Hapis cezasının bir kısmını bir terapi merkezinde geçirecek Spagnesi, orada uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle tedavi olacak, ayrıca kamu hizmeti yapacak.

Spagnesi’nin partileri birlikte düzenlediği erkek arkadaşı Alessio Regina’ya (40) ise uyuşturucu satmak suçundan üç yıl iki ay hapis cezası verildi.

Görevden alınan Spagnesi’nin yerine görev yaptığı kiliseye yeni bir isim atandı.