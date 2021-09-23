Kilisenin hesabından 117 bin dolar çalıp seks partisi düzenleyen rahip ev hapsinde

İtalya’da, uyuşturucu ve seks partisi için kullanmak üzere kilisenin fonları ve yapılan bağışlardan 117 bin dolar (1 milyon 13 bin lira) çaldığı belirlenen bir rahip ev hapsine konuldu.

Fotoğraf: New York Post

Polis, Prato kentinde yaşayan ve görev yapan Francesco Spagnesi’nin (40) ev arkadaşının Hollanda’dan ‘tecavüz ilacı GHB’ getirttiğine dair ihbar aldı. İki yıldır Spagnesi ve ev arkadaşının düzenlediği partilere katıldığını söyleyen 200 kişinin ifadesine başvuruldu. Evde uyuşturucu bulundu. İkilinin çöpçatanlık siteleri aracılığıyla tanıştığı kişileri eve davet ettiği, partilerde uyuşturucu dağıtıldığı ya da satıldığı anlaşıldı.

Tıp öğrencisiyken din adamı olmaya karar veren Spagnesi’nin kilisenin hesabındaki 117 bin doları kendi hesabına aktardığı belirlendi.

Sevilen bir rahip olan ve kiliseye gidenlerden binlerce dolarlık bağış toplayan Spagnesi’nin bu paraları hangi amaçla kullandığı ortaya çıkınca çok sayıda kişi parasını geri isteyerek hukuki yola başvurdu.

Avukatı Costanza Malerba, Spagnesi’nin uyuşturucu satın aldığını ve temin ettiğini kabul ettiğini kilisenin parasını çaldığını da itiraf edeceğini söyledi.