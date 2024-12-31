Sekiz yıllık çekişme bitti: Angelina Jolie ve Brad Pitt resmen boşanıyor

Hollywood’un en meşhur çiftlerinden Angelina Jolie ve Brad Pitt’in sekiz yıllık hukuki çekişmesi boşanmayla bitti.

Fotoğraf: Arşiv

49 yaşındaki Angelina Jolie, 61 yaşındaki Brad Pitt’e 2016’da boşanma davası açmıştı.

Jolie, Pitt’in kendisi ve çocuklarına şiddet uyguladığını iddia etmiş, Pitt’se bunu reddetmişti.

Hollywood devleri arasında bunun üzerine çocukların velayeti için hukuki çekişme başlamış, 2021’de mahkeme ikisine de ortak velayet vermişti.

Sekiz yıl süren çekişme boşanma kararıyla sonuçlandı.

BBC Türkçe‘nin aktardığı habere göre Jolie’nin avukatı James Simon kararı şöyle duyurdu:

“Angeline sekiz yıldan uzun süre önce sayın Pitt’ten boşanmak için dava açtı. Kendisi ve çocukları Pitt’le paylaştıkları tüm mülkleri bıraktı ve bu süreçte ailesi için sükunet ve huzur bulmaya odaklandı.

Bu sekiz yıl önce başlayan ve hala süren uzun sürecin bir parçası. Açıkçası Angelina çok yorgun, ancak bu kısmın bitmesi içini rahatlattı.”

Pitt’in avukatından henüz açıklama gelmedi.

Hayranları tarafından ‘Brangelina’ olarak adlandırılan çift 2005’te başrolü paylaştıkları ‘Bay ve Bayan Smith’ filminin setinde tanışmıştı.

Pitt daha önce ‘Friends’ dizisi yıldızı Jennifer Aniston, Angelina Jolie’yse Billy Bob Thornton ve Jonny Lee Miller’la evliydi.