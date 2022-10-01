Sekiz yaşında ‘vintage’ oldu: Apple iPhone 6’dan desteğini çekti

ABD’li teknoloji devi Apple, ‘vintage ürünler’ listesine son olarak 2014 yılında çıkarttığı iPhone 6’yı ekledi. Artık resmi destek verilmeyecek.
Yeni iPhone modellerini piyasaya sürdükçe eskilerine yaptığı yazılım desteğini kesen Apple, son olarak iPhone 6 modelini de ‘vintage ürünler listesi‘ne ekledi.
Apple’ın tanımına bir ürünün satışını durdurduktan sonra beş yıldan daha uzun bir süre geçtiyse o ürün ‘vintage‘ sayılıyor.
Apple, klasik ürünlerinde bazı istisnalar dışında donanım servisi vermeyi sonlandırıyor.
Hem iPhone 6 hem de iPhone 6 Plus, Eylül 2014’te iOS 8 ile tanıtıldı. 2019’da cihazların kullanımı için sonraki bir sürümünü gerektiren iOS 13’ün piyasaya sürülmesiyle kullanımdan kaldırıldı.
Buna rağmen Apple, yalnızca iPhone 6 ve iPhone 6 Plus’ı değil, aynı zamanda iPhone 5’leri de içeren iOS 12 çalıştıran cihazlar için ‘güvenlik yamaları’ sağlamaya devam ediyor.