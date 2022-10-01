Sekiz yaşında ‘vintage’ oldu: Apple iPhone 6’dan desteğini çekti

ABD’li teknoloji devi Apple, ‘vintage ürünler’ listesine son olarak 2014 yılında çıkarttığı iPhone 6’yı ekledi. Artık resmi destek verilmeyecek.

Fotoğraf: Andrew Cunningham

Yeni iPhone modellerini piyasaya sürdükçe eskilerine yaptığı yazılım desteğini kesen Apple, son olarak iPhone 6 modelini de ‘vintage ürünler listesi‘ne ekledi.

Apple’ın tanımına bir ürünün satışını durdurduktan sonra beş yıldan daha uzun bir süre geçtiyse o ürün ‘vintage‘ sayılıyor.

Apple, klasik ürünlerinde bazı istisnalar dışında donanım servisi vermeyi sonlandırıyor.

Hem iPhone 6 hem de iPhone 6 Plus, Eylül 2014’te iOS 8 ile tanıtıldı. 2019’da cihazların kullanımı için sonraki bir sürümünü gerektiren iOS 13’ün piyasaya sürülmesiyle kullanımdan kaldırıldı.

Buna rağmen Apple, yalnızca iPhone 6 ve iPhone 6 Plus’ı değil, aynı zamanda iPhone 5’leri de içeren iOS 12 çalıştıran cihazlar için ‘güvenlik yamaları’ sağlamaya devam ediyor.