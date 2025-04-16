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Yaramazlara biraz batar!

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AB sigarasız alanları genişletirken Türkiye daraltıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri sigarasız alanları genişletiyor. AB Konseyi çocuk oyun alanları, yüzme havuzları, eğlence parkları ve kafe terasları dahil birçok alanda sigara ve e-sigara yasaklarının genişletilmesini tavsiye ediyor. Gelişmiş ülkeler gelecek nesillerini korumak için önlemleri sıkılaştırırken, Türkiye her geçen gün ‘fiilen’ gevşetiyor.