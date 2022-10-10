Şekere yüzde 8 zam

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptı.
Enflasyonun rekorlar kırdığı Türkiye’de şeker fiyatına martta yüzde 31, hazirandaysa yüzde 67 zam gelmişti.
Bugün Türkşeker, şeker fiyatlarına yüzde 8 zam daha yaptı.
Böylece Türkşeker’in 50 kilogramlık şeker çuval fiyatı 750 TL’den yüzde 8 zamla 810 TL seviyesine çıktı. Türkşeker’in kilogram başına 15 TL’den verdiği şekerin fiyatı 16,20 TL’ye yükseldi. Söz konusu fiyatlara KDV dahil değil.
Şeker fiyatlarındaki yükselişin, şekerin hammadde olarak kullanıldığı gıda ürünlerinin fiyatlarını da artırması bekleniyor.