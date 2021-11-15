Şekere yüzde 25 zam

Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker), şeker fiyatına yüzde 25 zam yaparak kilogramı 3,93 TL olan şekerin fiyatını 4,91 TL’ye yükseltti.
Türkşeker’in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre KDV hariç kilogramı 3,93 TL’den satılan kristal şeker fiyatı yüzde 25 artırılarak 4,9125 TL’ye çıkarıldı. Kristal şekerin KDV dahil fiyatı ise 5,3055 olarak belirlendi.
BloombergHT’den İrfan Donat’ın aktardığına göre kristal şekerin 50 kilogramlık çuval fiyatı da 212 TL’den 265,28 TL’ye çıktı.
Duyuruda yer alan tablo şu şekilde:
|Ürün adı
|KDV hariç fiyatı
|KDV dahil fiyatı
|1- Şeker (TL/Kg)
|Ambalaj cinsi
|Kristal Şeker
|50 kilogramlık polipropilen torba
|4,9125
|5,3055
|2- Alkol (TL/Litre)
|Tarımsal Kökenli Saf Etil Alkol
|8
|9,44