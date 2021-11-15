Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şekere yüzde 25 zam

Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker), şeker fiyatına yüzde 25 zam yaparak kilogramı 3,93 TL olan şekerin fiyatını 4,91 TL’ye yükseltti.

Türkşeker’in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre KDV hariç kilogramı 3,93 TL’den satılan kristal şeker fiyatı yüzde 25 artırılarak 4,9125 TL’ye çıkarıldı. Kristal şekerin KDV dahil fiyatı ise 5,3055 olarak belirlendi.


BloombergHT’den İrfan Donat’ın aktardığına göre kristal şekerin 50 kilogramlık çuval fiyatı da 212 TL’den 265,28 TL’ye çıktı.

Duyuruda yer alan tablo şu şekilde:

Ürün adıKDV hariç fiyatıKDV dahil fiyatı
1- Şeker (TL/Kg)Ambalaj cinsi
Kristal Şeker50 kilogramlık polipropilen torba4,91255,3055
2- Alkol (TL/Litre)
Tarımsal Kökenli Saf Etil Alkol89,44

BİM ucuza şeker bulamıyormuş

SON HABERLER

Akciğer kanserinde erken tanı mümkün

Doç. Dr. Özlem Sönmez, 30 yıl günde bir paket sigara içen ve 55 yaşını dolduranların, ‘düşük doz akciğer tomografisi’ çektirmesi gerektiğini söyledi.

Borsa İstanbul ‘Garanti’ rüzgarıyla rekorda

İspanyol BBVA’nın Garanti’de kendisine ait olmayan hisselerin alınması için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar vermesi, Borsa İstanbul’da rekor getirdi. Bankacılık endeksinde prim yüzde 10’a ulaşırken, haber dolar/TL’de de harekete neden oldu.

Bütçe eylülden sonra ekimde de açık verdi

Ağustosta fazla veren bütçe, eylülden sonra ekim ayında da açık verdi. Merkezi yönetim bütçe açığı ekimde 17,4 milyar TL olurken faiz dışı bütçe açığı ise 3,1 milyar TL.