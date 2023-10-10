Seinfeld finaliyle ilgili ‘bir şey olacak’mış

İkonik sit-com Seinfeld’in başrolü ve ortak yapımcısı ABD’li komedyen Jerry Seinfeld, dizinin tartışmalı finaliyle ilgili yakın zamanda ‘bir şey olacağını’ müjdeledi.

Fotoğraf: NBC

Seinfeld, ABD’nin Boston kentinde düzenlediği stand-up şovunda bir izleyicinin finali beğenip beğenmediğini sorması üzerine ‘final hakkında bir sırrı olduğunu’ söyledi: “Ama söyleyemiyorum çünkü o bir sır. Şunu söyleyebilirim -ama aramızda kalacak- finalle ilgili bir şey olacak. Daha olmadı.”

Seinfeld, dizinin diğer yapımcısı Larry David’le bu konuyu konuştuğunu da ekledi.

(Buradan sonrası dizinin finaliyle ilgili spoiler içeriyor)

Temmuz 1989 ile Mayıs 1998 arasında dokuz sezon boyunca yayında kalan Seinfeld‘in finali, ana karakterler Elaine, Jerry, George ve Kramer’ın hapse girmesiyle bitmişti.

Seinfeld‘in kendisi de ilerleyen yıllarda finalle ilgili memnuniyetsizliğini belirtirken bölüm eleştirmenlerce topa tutulmuştu.