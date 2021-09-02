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Yaramazlara biraz batar!

‘Seinfeld’ ekimde Netflix’te

Netflix, televizyon efsanelerinden ‘Seinfeld‘in ekim ayında platformda yayında olacağını duyurdu.

Fotoğraf: IMDB

90’ların en popüler dizlerinden ‘Seinfeld‘in 180 bölümünün tamamı 1 Ekim’den itibaren Netflix’te izlenebilecek.


Netflix dizinin dünya çapında haklarını 2019’da satın almıştı. Anlaşma gereği 2021’e kadar bir başka online stream platformu Hulu’da yayınlanmasına izin verdi. Anlaşmanın 500 milyon doların üzerinde olduğu yazılmıştı.

10 kez Emmy ödülü alan dizi her ne kadar kendini ‘hiçbir şey hakkında’ diye tanımlasa da ABD’nin New York kentinde yaşayan bir grup arkadaşın hayatını anlatıyor.

Jerry Seinfeld ve Larry David’in yaratıcıları olduğu dizi NBC’de yayınlanan dokuz sezonun ardından 1998’de final yapmıştı.

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