Sefer Levent: Kalem kalem hangi kesim ne kadar maaş alacak?

İnternet ekonomi editörümüz Burak Taşçı kalem kalem hangi kesimin ne kadar maaş alacağını hesapladı. Aynen paylaşıyorum:

En düşük işsizlik maaş 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira oldu.

Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 57.43 lira en yüksek 430.8 lira oldu.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi 161.55 lira olarak uygulanacak.

Yaşlılık aylığı 1301 lira olarak uygulanacak.

Engellilere ödenen aylık 2022’de 1558 lira olacak.

İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim tutarı en düşük 1722 lira, en yüksek 12 bin 925 lira oldu.

Sefer Levent’in yazısı