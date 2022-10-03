Sedat Peker’i tehdit ettiği videolarla tanınan Cenk Çelik hayatını kaybetti

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’i tehdit ettiği videolarıyla tanınan Cenk Çelik, sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Twitter

Çelik’e, 17 Eylül öğle saatlerinde, Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi’nde sokakta yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan silahlı saldırgan peş peşe ateş edip yaya olarak kaçmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırmıştı.

Çelik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Çelik’i başından silahla vuran kişinin Özgür B. (19) olduğu tespit edilmişti. Zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu yurt dışına kaçmak üzereyken Edirne’de gözaltına alınmıştı.

Haberi duyuran Anadolu Ajansı ve Demirören Haber Ajansı, 22 Eylül’de Çelik’in adliyeye sevk edildiği haberini paylaştıktan sonra bilgi akışını kesmişti.

Özgür B.’nin, 2 Ağustos’ta Adana’da meydana gelen ve Ergün Opçin’in motosikletli iki kişi tarafından öldürüldüğü olayda motosikleti süren kişi olduğu, bu nedenle hakkında yakalama kararı bulunduğu da ortaya çıkmıştı.

Özgür B.’nin, Adana’da bir suç örgütüyle bağlantısı olduğu ve İstanbul’a Cenk Çelik’in öldürülmesi amacıyla gönderildiği ihtimali üzerinde duran polis, araştırmayı bu yönde derinleştirmişti.